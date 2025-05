Sete das 10 emergências hospitalares de Porto Alegre operam com restrições devido a superlotação

De acordo com dados do painel de monitoramento da prefeitura, todos os leitos SUS em hospitais estão ocupados. São 4.473 pacientes internados — lotação de 101%.

Ocupação de mais de 300%

No Hospital de Pronto Socorro, referência para traumatologia em todo o Estado, 12 pacientes aguardam retorno para os municípios de origem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre as cidades estão Gravataí, Santa Clara do Sul, Canoas, Camaquã, São Leopoldo, São Jerônimo, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Guaíba e Venâncio Aires.