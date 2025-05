Referência para outras três cidades e sem alta complexidade, hospital de Gravataí opera com restrições

Hospital Dom João Becker, em Gravataí, opera com lotação de 212% nesta quinta-feira (22).

O Hospital Dom João Becker, em Gravataí , na Região Metropolitana, opera acima da capacidade técnica. Com isso, apenas casos considerados graves estão sendo atendidos. Nesta quinta-feira (22), a lotação atinge 212%.

Segundo a instituição, a orientação é para que a população busque as duas Unidades de Pronto Atendimento do município ou as unidades básicas. Placas foram colocadas em frente ao local alertando para o cenário.