Médico gaúcho Oscar Espellet Soares alerta que o tracoma é um indicador de negligência social. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com 25 anos de experiência em assistência em saúde a populações indígenas, o médico Oscar Espellet Soares diz que não ganhou dinheiro, mas ganhou "boas histórias".

Formado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), o gaúcho de Cruz Alta começou sua jornada em 2000, quando embarcou em uma missão que durou sete anos na Terra Indígena Alto Rio Negro, localizada em uma região do Amazonas próxima à fronteira brasileira com a Colômbia e a Venezuela.

De cara, o que encontrou foi um surto de tracoma, um tipo de conjuntivite infecciosa que provoca sofrimento e cegueira nos pacientes com casos mais graves e era considerada erradicada no Brasil.

A identificação da doença, que denuncia situações de negligência vividas pelas comunidades atingidas, se tornou a missão da vida de Espellet, que atua desde então em trabalhos vinculados às Organizações Mundial e Panamericana de Saúde (OMS e OPAS) e ao Ministério da Saúde.

Em maio, o profissional esteve em Porto Alegre para participar de um evento promovido pelo Hospital Banco de Olhos São Pietro, no qual compartilhou sua experiência, e conversou com Zero Hora.

Leia a entrevista com Oscar Espellet Soares

De onde surgiu a ideia de trabalhar no interior do Amazonas?

O que me influenciou muito foi um livro do Márcio Souza chamado Mad Maria. Narra a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi uma desgraça absoluta, no início do século 20. Como o livro era centrado na atividade de um médico britânico, me influenciou de uma forma romântica. Me perguntei o quanto a medicina poderia proporcionar que eu visitasse uma humanidade diferente da que vivo, uma humanidade mais fragilizada, mais necessitada da solidariedade.

Antes disso, fui um antigo rondonista, quando o Projeto Rondon (ação coordenada pelo Ministério da Defesa em integração com instituições de Ensino Superior para realizar projetos em comunidades menos assistidas), nos anos 1980, me levou até o Amazonas como estudante de Medicina. Aquilo foi me encantando, porque eu percebia o universo de aprendizado que trazia para mim como pessoa e que era muito maior do que o aprendizado para os que me recebiam.

Em 2000, o senhor passou a atuar, por meio do Ministério da Saúde, como médico na Terra Indígena Alto Rio Negro, no interior do Amazonas. O que encontrou lá?

Lá, as ações profissionais médicas eram dentro da área indígena e, mais importante, dentro dos valores indígenas. Essa transposição para uma medicina ocidental que consegue compreender sociedades que não têm a mesma base cultural que a sua é um processo longo, árduo, mas possível.

Chegando a essa região, fui informado de que havia uma doença que o Brasil considerava erradicada do território nacional: o tracoma, uma forma de conjuntivite que é, ainda hoje, a maior causa infecciosa de cegueira do globo. Lá, encontrei um caldeirão de tracoma, uma doença que, infelizmente, é trazida junto de negligências e é acompanhada por condições como fome, desnutrição, malária e pneumonia.

Os primeiros pacientes que conheci com essa patologia assimilavam a doença como uma penalização por algum erro cometido no passado que teriam que pagar. Mas não era: era uma bactéria, simplesmente uma negligência eterna que precisava se romper.

Oscar Espellet Soares opera pessoas diagnosticadas com tracoma, principal causa infecciosa de cegueira no mundo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quais são os sintomas do tracoma?

As fases iniciais da doença são assintomáticas, mas altamente contagiosas, e esse contágio, obviamente, ocorre entre crianças, porque o mundo delas é de socialização, de se abraçar, fazer tudo grudadas.

Passados anos de infecção, essa doença provoca na conjuntiva do olho — quer dizer, escondido nos revestimentos do globo ocular — cicatrizes tão fortes que a pálpebra superior, que costuma deslizar perfeitamente ao redor do globo ocular, começa a se deformar e virar para dentro do olho. Os cílios passam a roçar na córnea, que é a parte transparente que temos em frente à cor do olho.

Se você imaginar o incômodo que um simples cisco causa no olho, vai ver que não é nada confortável ter cílios tocando nos olhos a cada instante em que você pisca. Isso não é por um dia, uma semana ou um mês: são anos de uma súplica humana que geram uma queda na qualidade de vida, devido à dor ardente.

Além de ficarem cegos, os pacientes com casos graves de tracoma vivem muito mal.

O senhor decidiu aprender como operar essa doença depois que conheceu um menino que já apresentava a forma grave do tracoma. Como era a vida dele?

Conheci o Carlinhos quando comecei a focar mais nas interações culturais com os grupos indígenas que estavam sofrendo essa doença, que são os chamados caçadores-coletores, que ainda mantêm tradições muito antigas de caça e coleta de frutos e sofreram um desarranjo monstruoso devido ao impacto do homem branco ocidental.

O Carlinhos tinha na faixa de sete ou oito anos, e eu percebi que ele não se relacionava com outras crianças. Quando o examinei, esse menino estava com todos os cílios da pálpebra superior dos dois olhos voltados para dentro. Essa criança não conseguia abrir os olhos de tanta dor, não brincava por dor.

Ali, eu disse que iria aprender a operar aquela doença para voltar à aldeia e tratar aquele menino. Aprendi em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e, assim, me tornei o primeiro a fazer a cirurgia de tracoma em uma comunidade indígena.

Por que não levar o menino para um hospital?

Dentro das normas da Organização Mundial da Saúde, sabendo que essa doença predomina em grupos negligenciados e com relações interculturais abaladas, o entendimento é de que eles serão mais negligenciados ainda se eu criar algum processo de exigência ou negociação para retirar o paciente do seu meio. Isso cria um empecilho e, criando empecilhos, a doença vai seguir destruindo o que já está destruindo.

Então, até hoje, a OMS define que o cirurgião deve ir ao local que o paciente habita e fazer lá a operação. Por isso, em agosto de 2000, comecei operando os mais idosos, com ótimos resultados, e, por último, fiz a cirurgia no menino.

Como foi a aceitação da comunidade com relação às cirurgias?

Conversei com os familiares, sempre com tradutores, e eles aceitaram que eu fizesse a cirurgia. Pedi que todos ficassem ao meu redor, expliquei que eu faria o Carlinhos dormir e, depois, iria rapidamente mexer nos olhos dele, principalmente na pelezinha do olho, e não no globo, e que em 10 a 20 minutos estaria pronto e ele provavelmente iria acordar em seguida.

Ao meu lado estava a técnica Genésia Prado, que é indígena e falante da língua tukano. Comecei a cirurgia e ela dizia: "Doutor Oscar, eles estão falando que o senhor matou o Carlinhos". Eu disse: "Genésia, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, vamos tirar esse coágulo, não temos muito tempo". E ela: "Doutor Oscar, eles estão dizendo que o senhor matou o Carlinhos e que, agora, o senhor está arrancando os olhos dele".

Eu não sabia de onde viria a flecha, mas pedi que ela me ajudasse a terminar aquela cirurgia. O menino foi acordando, colocou as mãozinhas na maca, virou o rosto para mim e abriu os olhos. Foi mágico. O povo ao redor explodiu naquela gigante alegria.

Em uma semana, voltei àquela aldeia para visitar o Carlinhos e não o encontrei: disseram que ele estava brincando na água com outras crianças. Passados 10 anos, voltei lá para mais um serviço junto ao Ministério da Saúde e encontrei o Carlinhos com esposa e filhos, um ser ativo e sem qualquer sinal da doença. Infelizmente, ainda hoje há poucos médicos capacitados para ser "sondas" buscadoras do tracoma.

Quantos são atualmente?

No Brasil, não contabilizamos talvez 40 profissionais com essa capacidade. Em 2022, fui como sonda, em nome da Organização Mundial da Saúde, da Organização Panamericana da Saúde e do Ministério da Saúde, ao território yanomami averiguar se essa doença estava lá em níveis elevados.

Na época, havia muitos yanomamis morrendo por violência, desnutrição, malária, tuberculose, pneumonia. Naquele cenário, a expectativa era de que o índice de tracoma estivesse caótico, mas o que mais chamou a atenção foi a situação de violência do garimpo na região.

Aí você me pergunta: "Ué, mas você não foi examinar uma doença no olho?" Fui examinar um indicador de desarranjo que leva à mortalidade decorrente de doenças como desnutrição e tuberculose. Penso no tracoma como um indicador de que uma população está sendo negligenciada.

Em 25 anos, formei muitos médicos e enfermeiros para o diagnóstico dessa doença, mas onde eles estão? Não estão lá.

Outra história sua de 2006 diz respeito a um transporte mais ou menos ilegal de serpentes. Como foi isso?

Esses povos (indígenas do Amazonas) estavam morrendo envenenados. Não sou especialista, mas, vendo que as serpentes estavam matando aquele povo, me perguntei: "O que está acontecendo? Preciso saber o que acontece com as vítimas das cobras".

Acabei estabelecendo uma parceria com o Museu Nacional de História Natural do Rio de Janeiro e com o Instituto Butantan, e aí veio o pedido final. Eles disseram: "Oscar, você precisa trazer essas serpentes". Tenho pavor de serpentes, mas só tinha eu ali para fazer isso.

Fui para a área indígena coletar as serpentes com a ajuda de pessoas da aldeia. Mandei para o Rio de Janeiro, e eles me responderam: "Oscar, nem nós sabemos exatamente como essas serpentes se comportam. Você vai ter que trazer as serpentes vivas".

Fiquei ainda mais apavorado, mas pedi que eles me cedessem um herpetólogo (especialista em répteis e anfíbios) para coletar aqueles bichos. Conseguimos uma carga muito grande de serpentes, e eu tinha todas as licenças para o transporte delas: Ibama, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Funai.

Agora eu pergunto: como é que você vai colocar essas serpentes dentro de um avião comercial? Na hora em que você declarar as serpentes, eles vão dizer: "Não levo. Sou uma empresa e não tenho que carregar um animal vivo e peçonhento". E eles têm razão.

Vocês não declararam as serpentes, então? Como fizeram?

Esse crime deve ter prescrito, até porque a empresa já não existe mais.

Levei a caixa com as serpentes para dentro do banheiro do aeroporto. No banheiro, pegamos um extintor de incêndio tipo B, que é composto de CO2, abrimos a caixa e colocamos a ponta do extintor. Isso gerou um ambiente de baixa oxigenação dentro da caixa e as serpentes dormiram, entraram em um processo rápido de hibernação.

Aí abrimos a mala, tiramos um monte de meias, fomos colocando as serpentes dentro delas, fechamos a mala e eu disse para o herpetólogo: "Agora, dispensa a mala no setor de embarque. Se perguntarem, você apresenta as licenças que tem e diz que cometeu o infeliz ato de não ter declarado".

Deu certo. Quando chegamos a São Paulo, elas estavam, obviamente, acordadas. Então, fomos para o banheiro do aeroporto de Guarulhos, usamos de novo um extintor de incêndio, colocamos todas dentro de uma mochila e fomos para o Butantan.

Veja só que horror isso: eu tive que recorrer a esse método tendo todas as licenças federais junto a um instituto federal para uma pesquisa de interesse de cunho brasileiro federal.