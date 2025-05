Saiba onde procurar atendimento em Porto Alegre em caso de sintomas de dengue

O primeiro hospital de campanha já está em funcionamento. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A partir da próxima segunda-feira (5), Porto Alegre terá um segundo hospital de campanha para atender pessoas infectadas com o vírus da dengue. A nova estrutura está montada no estacionamento do Stok Center da Avenida Manoel Elias, na Zona Norte.

Pelo menos 20 profissionais da saúde estarão no local para prestar atendimento a pacientes de segunda a segunda, entre 8h e 22h.

Nesta sexta-feira (2), está sendo finalizada a montagem da estrutura. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ainda não tem o número exato de leitos que serão oferecidos na unidade temporária. A tendência é de que sejam ao menos 30, quantidade que está a disposição no hospital montado ao lado da UPA Moacyr Scliar, o primeiro aberto na Capital em razão da dengue.

Desde o início dessa semana também funcionam cinco tendas disponibilizadas pelo Exército para atendimento das pessoas com sintomas de dengue. Elas estão localizadas ao lado dos postos Camaquã, Modelo, Primeiro de Maio, Santa Fé e Timbaúva. A ideia é que as barracas funcionem como espaço ampliado dos postos de saúde para apoio no atendimento de pessoas sintomáticas.

Outra novidade adotada pela secretaria da Saúde de Porto Alegre para auxiliar na triagem dos casos é o uso do hemoglobinômetro, em seis unidades de saúde. O dispositivo portátil mede os índices de hemoglobina e hematócrito no sangue de maneira instantânea. Estes parâmetros são essenciais para identificar se o paciente tem risco de complicações em caso de infecção com o vírus da dengue.

Desde a metade de abril, quando o primeiro hospital de campanha foi aberto, 1.393 pessoas foram atendidas na estrutura. Segundo o painel da SMS, atualizado nesta sexta, a Capital tem 28 mil casos de dengue notificados, 6.030 confirmados e três óbitos.

Leia Mais Porto Alegre decreta situação de emergência por epidemia de dengue

Onde buscar atendimento?

Os bairros com maior incidência de dengue por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas, segundo boletim epidemiológico publicado na quarta-feira (30), foram Jardim Itu e Jardim Sabará. Nesses período foram registrados casos em outros 79 bairros.

A recomendação é para a população procurar a unidade básica mais próxima em casos de sintomas clássicos da doença, como dor de cabeça e na parte de trás dos olhos, febre, dores nas juntas, manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira.

Já em casos mais graves, quando há os sintomas clássicos junto de dor abdominal intensa, vômitos persistentes, letargia, dificuldade de respirar, cansaço excessivo, hipotensão ou sangramentos (mucosas e pele), a indicação é buscar o serviço de urgência ou a emergência mais perto.

Leia Mais Tenda do Exército na Zona Sul começa a receber pacientes com sintomas de dengue em Porto Alegre

Hospitais de campanha

UPA Moacyr Scliar: Rua Jerônymo Zelmanovitz, 1, São Sebastião. Funcionamento 24h

Rua Jerônymo Zelmanovitz, 1, São Sebastião. Funcionamento 24h Stok Center: Avenida Manoel Elias, 901, Passo das Pedras. Atendimento entre as 8h e as 22h

Onde realizar testes?

Teste rápido

O teste rápido para o antígeno NS1, que auxilia na detecção precoce da infecção, está disponível em 17 postos de saúde da Capital:

Centros da Família (CF): todos abertos das 7h às 21h.

CF Álvaro Difini (Rua Álvaro Difini, 520, Restinga)

CF Morro Santana (Rua Marieta Menna Barreto, 210, Morro Santana)

CF Campo da Tuca (Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958, Partenon)

CF IAPI (Rua Três de Abril, 90, Passo d'Areia)

CF 1º de Maio (Avenida Oscar Pereira, 6199, Cascata)

Unidades de Saúde (US)

Conceição (Rua Álvares Cabral, 429, Cristo Redentor): das 8h às 17h

(Rua Álvares Cabral, 429, Cristo Redentor): das 8h às 17h Chácara da Fumaça (Rua Martim Félix Berta, 2432, Mário Quintana): das 7h às 21h

São Carlos (Avenida Bento Gonçalves, 6670, Agronomia): das 7h às 21h

Ramos (Rua K esquina Rua R C, sem número, Rubem Berta): das 7h às 21h

Assis Brasil (Avenida Assis Brasil, 6615, Sarandi): das 7h às 21h

Panorama (Rua Rômulo da Silva Pinheiro, sem número, Lomba do Pinheiro: das 7h às 18h

Rubem Berta (Rua Wolfram Metzler, 675, Rubem Berta): das 7h às 18h

Camaquã (Rua Prof. Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176, Camaquã): das 7h às 18h

Outros pontos

Centro de Saúde Murialdo (Avenida Bento Gonçalves, 3722, Partenon): das 8h às 17h

LABCEN POA: das 7h às 16h30min

Laboratório Municipal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (Avenida Independência, 661): das 7h às 16h30min

Leia Mais Porto Alegre confirma terceira morte por dengue neste ano

Hemoglobinômetro

O dispositivo que auxilia na triagem dos casos, medindo os índices de hemoglobina e hematócrito no sangue de maneira instantânea, é usado em seis unidades de saúde. Veja quais são:

US Passo das Pedras I (Avenida Gomes de Carvalho, 510, Passo das Pedras): das 7h às 18h

US Camaquã

CF 1º de Maio

CF Morro Santana

Centro de Saúde Modelo (Avenida Jerônimo de Ornelas, 55, Santana): das 7h às 22h

Hospital de campanha Stok Center (a partir de segunda-feira)