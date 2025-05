RS tem o mês com maior número de internações por gripe nos últimos três anos

Eduarda Costa / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registrou, em maio, o maior número de hospitalizações por gripe em um mês dos últimos três anos, pelo menos. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), somente nas duas primeiras semanas foram mais de 400 internações por influenza.

É um dos dois picos mais altos dos últimos cinco anos por semana epidemiológicas. Até esta quinta-feira (29), o balanço parcial do painel de monitoramento da SES apontava para 594 hospitalizações pela doença em maio de 2025. O número é superior ao consolidado do mesmo mês no ano passado, quando 333 pessoas foram internadas, e de 2023, quando foram 417 internações por influenza.

A baixa cobertura vacinal está entre os fatores que agravam o quadro. Conforme a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Tani Ranieri, cerca de 70% dos casos graves de influenza registrados em 2025 são de pessoas que não tomaram o imunizante contra a gripe.

Neste ano, apenas 24,6% do público infantil, que inclui crianças de seis meses a menores de seis anos, tomou o imunizante contra a gripe. Já entre as gestantes, a cobertura vacinal está em 20,7%. O número de doses aplicadas nos idosos é um pouco maior, chegando a 43% da população estimada.

A média geral desses três grupos prioritários é de 38,2%, abaixo da meta de 90%. Até o momento, cerca de 1,8 milhão de gaúchos destes públicos não buscaram os postos para tomar o imunizante.

Levantamento feito pela SES indica que a cada cinco pessoas que foram internadas por problemas respiratórios em decorrência da gripe em 2024, quatro não eram vacinadas contra influenza. O número significa que 82% das internações por gripe no Estado em 2024 foram de não vacinados.

Entre os públicos de maior risco, a baixa adesão ainda é superior: 90% das crianças menores de seis anos e 73% dos idosos hospitalizados não haviam tomado a vacina. O panorama é similar nos registros de mortes do ano passado: 77,5% dos óbitos foram entre pessoas não imunizadas.

— Esse é o grande objetivo da vacina, é evitar principalmente hospitalizações, a gravidade do caso e evitar óbitos. É importante que essa vacina também seja adquirida pelo usuário de uma forma antecipada, porque se sabe que a vacina demora em torno de 10 a 15 dias para você ter a sua proteção máxima — explica Tani Ranieri, diretora do Cevs.

Quando comparados os números históricos de busca pelas vacinas, a baixa adesão tem sido percebida desde após a pandemia de covid-19, em 2020.

Outros fatores

Apesar do pico de internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), o acumulado deste ano ainda é um pouco menor do que o do mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o cenário de agravamento preocupa pela tendência de aumento com a chegada do frio.

— Em torno das últimas semanas, a gente já tem uma curva bem mais exponencial quando comparado com os outros anos. O que a gente tem observado é uma importante expressão do vírus da influenza A H1N1 circulando, que já traz por si um caráter de apresentar um quadro de maior gravidade — explica Ranieri.

Nos hospitais, o aumento no número de internações também vem sendo percebido.

— A gente não notou um pico tão alto de internação por influenza no ano passado. Parece estar mais intenso este ano — avalia a Coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Caroline Deutschendorf — A gente realmente notou um impacto importante porque tem que tentar tomar cuidado para não transmitir dentro do hospital também, né. E com a emergência superlotada, isso se torna um desafio muito gigante — explica.

As vacinas contra a gripe estão disponíveis nas unidades de saúde para todos os públicos. Conforme a última atualização do painel de monitoramento da SES, 96 pessoas morreram em decorrência da influenza no Estado em 2025.