RS chega a 24 mortes por dengue, mas indicadores apontam tendência de queda nos casos

Larvas de mosquito foram encontradas em piscina durante ação da SES com o Exército na Capital em 30 de abril. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com três óbitos confirmados nesta quinta-feira (22), o Rio Grande do Sul já registra 24 mortes por dengue neste ano. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), todos os óbitos foram de pessoas com comorbidades, principalmente, hipertensão arterial e diabetes.

Das três confirmações recentes, uma é em Cachoeira do Sul, na Região Central, e duas em Porto Alegre. Com isso, a Capital concentra quase metade das mortes do RS, com 11 casos.

Na Região Metropolitana, também registraram mortes pelo vírus as cidades de Viamão, Alvorada e Canoas. A vítima mais jovem tinha 25 anos e era de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Na Região Norte, os municípios de Erechim e Aratiba registraram um óbito cada, assim como Estrela, no Vale do Taquari.

Tendência é de queda

Segundo o governo do Estado, os casos de dengue estão diminuindo. A SES explica, porém, que mesmo o pico de contaminações sendo normalmente em abril, não significa que a redução será rápida e brusca.

A secretaria aponta ainda o veranico de maio e o recente período de chuvas como fatores que favorecem o desenvolvimento do mosquito da dengue. Com isso, estão mantidas recomendações como cuidado com sintomas e medidas de prevenção de proliferação do mosquito.