RS aguarda recebimento de mais 1 milhão de doses de vacina contra a gripe por parte do Ministério da Saúde

O Rio Grande do Sul tem ainda a receber cerca de 1 milhão de doses da vacina contra a gripe . Isso representa 25% do total que o Ministério da Saúde tem a repassar ao Estado na campanha nacional de imunização em 2025, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A liberação da vacina contra a gripe para a população em geral se soma a outras ações do governo do Estado para evitar um aumento no número de casos da doença no pico do inverno. Nesta segunda-feira (19), o Rio Grande do Sul decretou situação de emergência na saúde devido ao aumento nos casos de doenças respiratórias.