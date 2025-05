Referência para mais de 150 municípios, Canoas alerta para colapso no sistema de saúde

Com três hospitais, a cidade é referência para 157 municípios da região e atende cerca de 2 milhões de pessoas. Nesta terça-feira (20), o sistema de saúde opera com lotação de 300%.

Atualmente, a cidade conta com dois hospitais ativos: o Hospital Universitário e o Nossa Senhora das Graças. As instituições operam com problemas. De acordo com relatos de pacientes, profissionais e entidades, há falta de insumos básicos, problemas em escalas, atraso no pagamento de médicos e falta de depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e impostos.