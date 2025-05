Quais são as marcas de azeite proibidas no Brasil pela Anvisa?

Mais duas marcas de azeite foram proibidas de serem vendidas pela Anvisa. Ao total, seis marcas foram denunciadas por irregularidades neste mês. A medida foi publicada na edição de segunda-feira (26) do Diário Oficial da União (DOU).

Com a resolução da Anvisa, fica vetada a comercialização , distribuição, fabricação, propaganda e uso das marcas de azeite proibidas pelo órgão.

A venda dos produtos pode configurar infração grave , podendo responsabilizar os estabelecimentos que seguirem com as vendas.

Denúncia

A decisão, assinada pelo gerente-geral de inspeção e comercialização da Anvisa, levou em conta a decisão do Ministério da Agricultura e Pecuária , que identificou a origem desconhecida das marcas Grego Santorini e La Ventosa .

As duas marcas não seguiam padrões legais de rotulagem e apresentavam uma série de irregularidades .

As marcas também teriam infringido as exigências sanitárias para suas instalações, sem licenciamento junto à autoridade sanitária competente e sem registro junto ao Ministério da Saúde .

Veja quais são as marcas de azeite proibidas

Cuidados para não comprar azeite falso

O Azeite de Oliva liderou as falsificações de produtos de origem vegetal em 2024. Os dados são do relatório do Ministério da Agricultura, divulgados em março pelo PNFraude (Programa Nacional de Combate à Fraude).