Prefeitura estuda reduzir duração e número de leitos da Operação Inverno na Capital, diz secretário de Saúde

A prefeitura de Porto Alegre estuda reduzir a duração e o número de leitos da Operação Inverno 2025. A informação foi confirmada a Zero Hora na tarde desta sexta-feira (2), pelo secretário municipal da Saúde da Capital, Fernando Ritter.

Segundo ele, o número de leitos não deve chegar a cem; no ano passado, foram cerca de 140 para atender à demanda de atendimentos no inverno.

— Vai começar mais tarde e terminar mais cedo, porque é o que temos de recurso financeiro no momento. Se o Estado assinalar com recursos, talvez a gente consiga ampliar; se não, as pessoas vão ter um tempo de espera maior (no inverno) — disse.

Segundo ele, por conta do cenário, o início da operação ocorrerá apenas em junho – geralmente começa em maio. A SMS ainda não definiu o cronograma completo da ação.

A Operação Inverno tem como iniciativas a ampliação de serviços de saúde em hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs), contratação de profissionais de forma emergencial para reforçar o atendimento e abertura de unidades de saúde em fins de semana.

Hospitais lotados

A operação é uma das formas de reduzir a lotação das emergências adulto da Capital. A maioria delas está superlotada nesta sexta-feira (2), segundo dados da secretaria de saúde, situação que tem ocorrido nos últimos dias. O Hospital de Clínicas registrava ocupação de 170% nesta tarde.

Segundo Ritter, essa procura é esperada para a época: a novidade é que mais pacientes de fora de Porto Alegre ocupam os leitos da Capital, incluindo os das emergências.

— Sempre apresentamos uma taxa de ocupação de pessoas de fora de Porto Alegre na faixa de 30%, 35%, no máximo 40%, agora está ultrapassando 50% na população adulta. Quando chegar ao pico do inverno, não teremos margem. Todos os hospitais já estão com praticamente a sua capacidade máxima — pontua.

Ele cita que problemas em instituições de saúde da Região Metropolitana, como Canoas e Sapucaia do Sul, contribuem para haver mais pacientes nos hospitais da Capital.

— Estamos com 500 novas internações por dia, antes eram 350, 400. O governo do Estado diz que Porto Alegre recebe para atender essas pessoas, mas recebe até um limite financeiro. Hoje estamos bancando além desse limite para dar conta do processo — disse.

Contraponto

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que anunciará, na próxima semana, os recursos para a Operação Inverno. A pasta, porém, não divulgou detalhes sobre o investimento.