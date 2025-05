Prefeitura e Ulbra afirmam que convênio para ensino no Hospital Universitário de Canoas data de 2023; Cremers diz aguardar ofício

Após o Conselho Regional de Medicina do RS interditar eticamente o ensino da Medicina no Hospital Universitário, de Canoas, as duas instituições envolvidas com a oferta garantiram, nesta segunda-feira (5), que existe um convênio para as atividades acontecerem regularmente. Um ofício assinado pelo prefeito de Canoas diz que "reconhece o convênio" de cooperação. A decisão do Cremers, tomada na última semana, ocorreu por "péssimas condições para formação médica".