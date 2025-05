Porto Alegre é a capital brasileira com maior percentual de pessoas com deficiência auditiva

Porto Alegre tem quase 20 mil pessoas com deficiência auditiva.

Do 1,3 milhão de pessoas que moravam em Porto Alegre em 2022, ano em que foi realizado o Censo mais recente, 1,5% (19.638) vivia com dificuldade permanente para ouvir, mesmo usando aparelhos auditivos. Esse é o maior percentual encontrado entre as 27 capitais brasileiras.