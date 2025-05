Porto Alegre decreta situação de emergência em saúde pública por casos respiratórios

O documento foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre ( Dopa ). De acordo com o decreto, a emergência foi declarada considerando "o cenário epidemiológico das doenças respiratórias e a superlotação de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre e na região metropolitana, com risco de desassistência à população por esgotamento dos serviços de saúde municipais, conforme apontado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)."

O decreto é requisito para que o município possa buscar aporte extra junto ao Ministério da Saúde . No começo de maio, o governo federal publicou um portaria excepcional para incentivo do custeio de atendimentos envolvendo casos de síndrome respiratória.

As faixas etárias mais afetadas são as crianças de zero a quatro anos e os idosos com 60 anos ou mais. De acordo com a Secretaria de Saúde da Capital, houve um aumento progressivo das internações a partir de 6 de abril.