Pelo menos quatro emergências hospitalares de Porto Alegre operam com restrições por superlotação

Os hospitais de Clínicas, Santa Casa, Conceição e o São Lucas da Pontifícia Universidade Católica (PUC) estão atendendo com restrições devido à superlotação das emergências adulto do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta sexta-feira (30) em Porto Alegre. Apenas casos com risco de morte estão sendo recebidos.

Apesar do Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital e do Cristo Redentor estarem operando acima da capacidade, não havia pedido de restrição nos atendimentos de emergência.

Situação nas UPAs

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também estão superlotadas. Durante a tarde, a UPA Moacyr Scliar operava com 369% da capacidade. A situação era semelhante na UPA Bom Jesus, com 269%, e na Lomba do Pinheiro, com 167%.