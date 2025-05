Para que serve a tadalafila? Anvisa proibiu venda de bala feita à base do medicamento

Tadalafila é o nome da matéria-prima utilizada para fazer o remédio Cialis, que surgiu no início dos anos 2000, com o propósito de tratar problemas de disfunção erétil e de próstata. Em uma linha tênue entre seriedade e brincadeira, o termo ganha força nas redes sociais, no cenário musical e, até mesmo, no mundo fitness.