Pacientes do SUS poderão ser atendidos por especialistas na rede privada

Programa do governo federal, Agora Tem Especialistas pretende reduzir a fila por atendimentos no SUS.

Estados e municípios brasileiros receberão apoio do governo federal para oferecer atendimento especializado a pacientes do Sistema Único de Saúde ( SUS ). Por meio do Agora Tem Especialistas , programa vinculado ao Ministério da Saúde, alguns serviços serão fornecidos em parceria com redes privadas.

Em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (30) no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória autorizando o programa. O intuito central é diminuir as filas de espera por atendimento especializado no SUS.