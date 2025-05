As emergências dos hospitais de Porto Alegre vêm enfrentando dificuldades devido à superlotação , em razão do aumento de casos de síndromes respiratórias , como gripe e resfriado, principal causa da elevação nos atendimentos na rede privada.

Situação na rede privada

Hospital Divina

Hospital Ernesto Dornelles

O Hospital Ernesto Dornelles não divulgou a taxa de ocupação, mas informou que a emergência está operando com restrição por superlotação, e os atendimentos estão sendo realizados apenas em casos com risco de vida.

A emergência do hospital utiliza um sistema de bandeiras — com as cores vermelha, amarela e verde — para indicar a situação do atendimento e o tempo estimado de espera: