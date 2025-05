O que muda com o decreto de emergência em saúde motivado pelo aumento das internações por síndromes respiratórias no RS

Cobertura vacinal para a gripe está em apenas 29,28% no Estado. Camila Hermes / Agencia RBS

Um decreto de emergência em saúde, devido ao crescente número de internações de pacientes com problemas respiratórios, deve ser assinado pelo governador Eduardo Leite e entrar em vigor no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (19). Porto Alegre já declarou situação semelhante, considerando "o cenário epidemiológico das doenças respiratórias e a superlotação de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital e na Região Metropolitana.

No Estado, a medida busca permitir que os municípios tenham acesso facilitado a ações emergenciais para atendimento de pessoas com sintomas gripais. A secretária da Saúde Arita Bergmann já encaminhou a minuta do decreto para a assinatura de Leite.

De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), atualizado ao meio dia deste domingo (18), 4.099 pessoas precisaram de internação por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) neste ano.

A maior preocupação do governo é com crianças de até 5 anos, cujas hospitalizações praticamente dobraram nos últimos dias.

Com o decreto, o Estado permite que os municípios tenham acesso facilitado para ações emergenciais em cada localidade, como contratação de profissionais da saúde ou compra de insumos. Além disso, o Estado e os municípios podem buscar financiamento com o Ministério da Saúde para leitos SRAG, destinados especialmente para pacientes com problemas respiratórios.

— O decreto é pré-requisito para que se busque financiamento federal para leitos SRAG e com suporte ventilatório. O decreto contribui na preparação nessa preparação da rede hospitalar para receber os casos que precisam de internação. Como a gente tem tido aumento de internações, em especial de crianças até 5 anos, e uma vacina pouco protetiva, pois a cobertura ainda é baixa, a situação nos coloca nesse risco maior. O decreto de emergência permite a busca de recursos externos e ajudas emergenciais — explica a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa.

Vacinação contra a gripe é liberada para todos os públicos

A cobertura vacinal para a gripe está em apenas 29,28% no Estado. Dentre os chamados públicos-alvo, somente 14% das crianças estão imunizadas contra a Influenza, 35% dos idosos e 17% das gestantes.

Por isso, o Estado decidiu liberar a vacinação para a população em geral. Apesar da flexibilidade, a recomendação, porém, segue para que as pessoas dos grupos prioritários façam a dose.

A estratégia é ampliar a cobertura vacinal no RS para frear o número de infecções do Influenza e aliviar as internações por problemas respiratórios, sintomas clássicos da doença. A SES quer conscientizar as pessoas da importância de se vacinarem como uma preocupação coletiva, não apenas individual.