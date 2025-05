Mortes por gripe e covid-19 em Porto Alegre ocorreram entre não vacinados, diz prefeitura

A vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos em Porto Alegre foi retomada no dia 16 de maio.

As nove pessoas que morreram em razão da gripe e da covid-19 em Porto Alegre neste ano não estavam vacinadas contra as doenças. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta terça-feira (27).

De acordo com dados da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, até o dia 24 de maio, três pessoas morreram devido à influenza e seis por coronavírus. Elas não se imunizaram contra gripe nem contra a covid.

O cenário de aumento de internações é visto em todo o Rio Grande do Sul. A nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz mostra que a influenza A (H1N1) segue como a principal causa de mortalidade pela síndrome em idosos.

Diante do cenário crítico, o Estado decretou emergência em saúde. Porto Alegre também declarou situação semelhante, citando superlotação do Sistema Único de Saúde (SUS) e o avanço das doenças respiratórias.

Imunização contra a covid-19

A vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos em Porto Alegre foi retomada no dia 16 de maio. A aplicação estava suspensa desde o dia 5 de maio devido à falta de doses.

A retomada ocorre após o município receber 4,2 mil doses do imunizante por parte da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A vacina é do laboratório Pfizer.

Podem receber a vacina pessoas a partir de 12 anos que fazem parte do grupo prioritário, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, imunocomprometidos, entre outros. No entanto, a imunização para crianças e adolescentes entre cinco anos e 11 anos segue suspensa por falta de doses.