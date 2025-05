Melo avalia como “razoável” proposta de uso do Funrigs no setor de saúde do Estado

Melo disse que solução para a crise deve ser construída de maneira coletiva. Renan Mattos / Agencia RBS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, avaliou como “razoável” a proposta de usar recursos do Fundo de Reconstrução do Estado (Funrigs) em custeio e investimento da saúde no Estado. A declaração foi dada à reportagem de Zero Hora nesta quarta-feira (18), após ele ser questionado sobre a ideia apresentada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) a prefeituras, entidades e hospitais.

Melo disse que a proposta “tem razoabilidade” e citou a lei que rege a utilização de recursos do fundo. O prefeito da Capital disse que não está entre os objetivos o uso do valor para custeio da saúde. Por outro lado, argumentou sob o mesmo critério dado pelo GHC na proposta ao afirmar que a crise na saúde também tem relação com as enchentes do ano passado.

— A lei também diz que pode cuidar das pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Bom, muitas pessoas que estão na fila têm um nexo causal direto com esse processo, então eu acho que é justo isso — comentou o prefeito.

Melo ainda reforçou que a solução para a crise na saúde deve ser construída de maneira coletiva:

— Não tem que um passar a culpa para o outro. Nós precisamos juntos encontrar a solução para resolver as filas e aumentar a abertura de postos da atenção primária.

Por outro lado, o prefeito ressaltou que o governo do Estado é quem deve analisar a questão jurídica da iniciativa.