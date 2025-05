Lula sanciona lei que disponibiliza a cirurgia de lábio leporino pelo SUS

Lula sancionou nesta quarta-feira a lei que disponibiliza tratamento de lábio leporino pelo SUS. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que obriga a oferta de cirurgia reconstrutiva de lábio leporino ou fenda palatina — condição congênita que cria uma fissura no céu da boca — no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi publicada no no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (7).

O texto prevê ainda o custeio do tratamento pós-cirúrgico, abrangendo serviços de fonoaudiologia, psicologia, ortodontia e outros necessárias para a recuperação integral do paciente.

"Quando o lábio leporino for diagnosticado no pré-natal ou após o nascimento, o recém-nascido será encaminhado tempestivamente a centro especializado para iniciar o acompanhamento clínico e para programar a cirurgia reparadora", diz a lei nº 15.133/2025.

Caso o paciente necessite de reeducação oral, deverá ser disponibilizado gratuitamente fonoaudiólogo para auxiliá-lo nos exercícios de sucção e de mastigação e no desenvolvimento da fala. Além disso, ele poderá ser assistido, sem custos, por um ortodontista, a quem caberá decidir sobre implante dentário e adoção de aparelhos ortodônticos no tratamento.

O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso no início de abril. Na ocasião, o relator do texto na Câmara, deputado Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO), lembrou que cerca de 15 crianças nascem por dia com essa malformação no Brasil. Para Alexandrino, embora o tratamento possa ser interpretado como já garantido pela Constituição, a nova lei explicita e fortalece esse direito.

— Quanto mais tarde a criança demora para operar, mais problemas acarreta do ponto de vista de desenvolvimento, alimentação, infecções e bullying — argumentou na época.

O que é lábio leporino