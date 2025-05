Justiça dá 15 dias para hospital de Sapucaia do Sul quitar dívida com terceirizada responsável pela emergência

Uma decisão da 1ª Vara Cível de Sapucaia do Sul deu prazo até 19 de maio para que o Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, quite as dívidas com da Global Med, terceirizada responsável pelos serviços médicos de emergência. Segundo o documento, o hospital deve o pagamento de serviços médicos de clínico geral plantonista referente a janeiro deste ano.