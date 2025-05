Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, retoma oferta total de vagas para consultas eletivas

Hospital Nossa Senhora das Graças conta com 320 leitos do Sistema Único de Saúde em Canoas.

Será retomada a partir desta segunda-feira (5) a oferta total de vagas nos ambulatórios eletivos de consultas do Hospital Nossa Senhora das Graças , em Canoas, na Região Metropolitana. De acordo com a prefeitura, também haverá o retorno dos mutirões de exames de pacientes oncológicos e de outras especialidades.

Os atendimentos estavam suspensos desde 8 de abril, quando a lotação do hospital atingiu 400% . De acordo com a diretora-geral da instituição, Daniela de Oliveira, 24 leitos foram implantados e reformas foram realizadas, restaurando cinco quartos que estavam bloqueados há mais de um ano.

A instituição, que tem 320 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), é referência no atendimento público do município. O hospital também atende via convênios e particular.