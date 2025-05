Hospital Criança Conceição, em Porto Alegre, suspende atendimentos de emergência

Hospital opera com ocupação superior aos 200% nesta segunda-feira (26). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Hospital Criança Conceição suspendeu os atendimentos de emergência por 24 horas. A restrição foi comunicada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) na tarde desta segunda-feira (26) e será válida até às 18h de terça-feira (27).

De acordo com o GHC, a instituição pediátrica está com taxa de ocupação superior aos 200% de capacidade, sem leitos e oxigênio disponíveis. Com isso, somente pacientes com risco de morte levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serão atendidos.

Outras emergências pediátricas também operam com dificuldades na Capital. No Hospital de Clínicas, que tem 14 vagas, havia 35 crianças sendo atendidas no início da tarde e outras 15 aguardando atendimento.

O Clínicas pede que, para casos sem gravidade, a população evite a emergência e procure as unidades básicas de saúde ou prontos atendimentos.

Conforme o painel da prefeitura de Porto Alegre, o índice está em 100% na emergência pediátrica do Hospital Presidente Vargas, 75% no Santo Antônio, da Santa Casa, e 20% no Vila Nova.

