Grupo Hospitalar Conceição propõe uso de R$ 1,5 bilhão do Fundo Rio Grande para enfrentamento da crise na saúde pública do RS

Presidente do GHC, Gilberto Barichello, detalhou proposta aos demais gestores da saúde do RS. Ian Tâmbara / Agência RBS

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) sediou nesta segunda-feira (26), reunião com a Assembleia Legislativa, secretarias de saúde do Estado e municípios, além de entidades, para tratar da crise na saúde gaúcha. A direção da instituição federal propõe utilizar R$ 1,5 bilhão de recursos do fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para reforçar o financiamento da atenção básica e pré-hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado.

O GHC batizou a iniciativa de “Previne e Cuida Mais, RS”. Em uma apresentação, a instituição elenca uma série de problemas, que vão desde a enchente em 2024 – que prejudica até hoje os serviços em alguns municípios – até o investimento do Estado abaixo do que exige a Constituição para a saúde e problemas no programa Assistir RS, que alterou a alterou o financiamento da assistência hospitalar, originando a desativação de leitos em serviços de referência na Região Metropolitana.

O programa sugere a utilização de R$ 1,5 bilhão do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para financiar o sistema público de saúde gaúcho. O dinheiro seria no custeio e investimento para recuperação e ampliação da oferta de serviços em saúde, principalmente na rede de atenção básica e pré-hospitalar. O plano é que fundos municipais de saúde, hospitais públicos municipais e hospitais filantrópicos, recebam os recursos, priorizando aqueles que tiveram redução de tetos financeiros com o Assistir.

Leia Mais Crise na saúde se agrava e deve ser prioridade para os governos

— Essa proposta é ponto de partida, não de chegada. O ponto de chegada é a construção coletiva. O governo precisa escutar. É isso que essa proposta quer — cobrou o presidente do GHC, Gilberto Barichello.

Funrigs vai analisar demanda

O Comitê Gestor do Funrigs se manifestou, informando que avaliará se discute a iniciativa ao financiamento pelo fundo "considerando os saldos disponíveis nas respectivas fontes de que trata o Fundo, bem como as estimativas de caixa futuro".

A secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann, afirma que a proposta tem problema:

— Se essa comissão for trabalhar em relação à possibilidade do uso do recurso, ele não pode ser para custeio, mas investimento, a não ser que tenha nexo direto com os efeitos da calamidade — alertou.

A gestora propôs chamar as secretarias da Fazenda, Planejamento e Reconstrução Gaúcha para discutir a ideia:

— Antes de qualquer proposta que possamos elaborar, que tirássemos daqui uma representação institucional para conversarmos — sugeriu.

O presidente da AL, Pepe Vargas (PT), também avalia a questão na mesma linha. O uso dos recursos tem que ter vínculo com a destinação do Funrigs:

— É inegável que pandemia de Covid-19, enchentes, aumento da temperatura, vai afetando a saúde humana. Nós estamos numa crise nos hospitais com o aumento dos casos de dengue, aumento de casos de síndrome respiratória aguda e é necessária uma ação emergencial. Usos de recursos do Fundo de Reconstrução do Rio Grande podem ser utilizados quando anexam entre essas questões e as alterações do clima.

Prefeitos otimistas, mas cobram assertividade

— O objetivo é ótimo, mas é provisório. Temos que pensar soluções para resolver o problema lá na ponta — reforça a prefeita de Nonoai e presidente da Famurs, Adriane Perin.

Leia Mais Três hospitais de Porto Alegre seguem com restrição de atendimentos devido à superlotação das emergências

Ela também cobrou a secretária Arita por questões envolvendo os municípios, além de recursos extraordinários que possam ser aplicados imediatamente na saúde.

Prefeito de Taquari e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (Granpal), André Brito, diz que é preciso ser objetivo para colocar a ideia em prática:

— Muito boa a proposta e pertinente. Todo valor que vier para a saúde pública é fundamental, mas precisamos de clareza e objetividade, não adianta ficarmos empurrando um para o outro. Existe hoje um subfinanciamento do sistema de saúde pública.

Próximos passos

A reunião, que ocorreu na sede do GHC, na zona norte de Porto Alegre, contou com a participação ainda da Famurs, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, Granpal, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e Conselho Estadual de Saúde.

Após a reunião desta segunda-feira, deverá ser instituída uma comissão interinstitucional até a próxima quarta-feira para redigir o detalhamento da proposta, formada basicamente pelas instituições e entidades participantes do encontro. A meta é que o grupo defina os critérios e montantes para cada modalidade e o total global de recursos.