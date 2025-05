Feriado do Dia do Trabalho tem emergências adulto lotadas na Capital e Região Metropolitana

Clínicas operou com quase o dobro da capacidade neste feriado. Jefferson Botega / Agencia RBS

O feriado do Dia do Trabalho, nesta quinta-feira (1º), tem emergências adultas lotadas ou superlotadas em Porto Alegre e Região Metropolitana. A situação é similar à observada por Zero Hora na quarta-feira (30), quando nove centros apresentaram o problema, alguns com quase três vezes mais pacientes do que a capacidade.

Durante a tarde, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas era o que tinha a emergência com a maior lotação: 446% – 67 pacientes eram atendidos onde deveriam ser assistidos 15.

O Hospital Dom João Becker, em Gravataí, atendia com 216% da capacidade instalada. Por isso, segundo a direção, a equipe teve de priorizar atendimentos de casos com classificação de risco grave.

Pacientes com classificação de menor gravidade foram orientados a procurar, nesta quinta, uma unidade de pronto atendimento (UPA) ou um posto de saúde a partir desta sexta-feira (2).

Em Porto Alegre, o Instituto de Cardiologia (IC) era o que registrava maior percentual de lotação no início da noite: 270%. Já o Hospital de Clínicas operava, à tarde, com quase o dobro da capacidade, o que fez com que apenas casos graves fossem atendidos.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, apesar da grande procura, as demais emergências SUS na Capital não tiveram restrições no atendimento neste feriado.

No início da tarde, o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, atendia 34 pacientes em uma estrutura para 11 (309% da capacidade).

Veja o percentual de lotação das emergências SUS nesta quinta-feira (1º)

Porto Alegre

Hospital de Clínicas de Porto Alegre: 191%

Vila Nova: 120%

Conceição: 127%

São Lucas: 180%

Hospital de Pronto Socorro: 140%

Instituto de Cardiologia: 270%

Santa Casa: 261%

Região Metropolitana

Dom João Becker (Gravataí): 216%

Nelson Cornetet (Guaíba): 157%

Centenário (São Leopoldo): 100%

Getúlio Vargas (Sapucaia do Sul): 170%

Hospital de Pronto Socorro (Canoas): 446%

Vale do Sinos