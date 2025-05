Dois hospitais de Porto Alegre têm baixa no nível dos estoques de sangue; saiba onde doar

Hospital de Clínicas é um dos locais que está com nível crítico. Renan Mattos / Agencia RBS

Ao menos dois hospitais de Porto Alegre registram baixo nível de estoques de sangue. Além disso, o Hemocentro do Estado também apontou para volume em alerta.

No Hospital de Clínicas, o banco está em nível crítico. De acordo com o hospital, as doações diminuíram com a chegada do frio e da chuva. Além disso, a superlotação das emergências aumenta a demanda por transfusões, e a última semana foi marcada por uma série de transplantes.

Na Santa Casa, o estoque de sangue O+ e O- está em situação crítica, mas todos os tipos são necessários. A instituição alega que recebeu menos da metade da média ideal de doações por dia nesta semana, o que tem reduzido o volume disponível.

No Hospital Conceição, os estoques de sangue estão em nível de alerta, mas atendendo o cumprimento da rotina das cirurgias. No grupo sanguíneo O+, o estoque está no limite.

O cenário é parecido no Hemocentro do Estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, os estoques estão em nível de alerta para todos os tipos sanguíneos negativos e para O+. Também há poucos grupos de doadores agendados para a próxima semana, o que acende a necessidade de mobilização para novas doações.

Como doar

Hospital de Clínicas de POA

Localização: Rua São Manoel, 543 - Rio Branco.

Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h às 17h; sábados das 8h às 12h.

Agendamento: no site do hospital www.hcpa.edu.br ou diretamente no link bit.ly/sangueonline.

Contato: (51) 3359.8504 ou pelo Whatsapp (51) 9937.7892.

Santa Casa

Localização: Av. Independência, 75 - Centro Histórico.

Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30min; sábados das 8h às 12h.

Agendamento: no site doesangue.santacasa.org.br. Doadores possuem isenção de estacionamento por até 3 horas.

Hemocentro

Localização: Av. Bento Gonçalves, 3722 - Partenon.

Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

Agendamento: doadores individuais podem fazer a coleta sem agendar. Já grupos maiores precisam marcar.

Contato: WhatsApp (51) 984054260.

O que você precisa saber antes de doar sangue

Leve um documento de identidade oficial com foto

Esteja em boas condições de saúde

Tenha entre 16 e 69 anos

Pese no mínimo 50kg

Não esteja em jejum e evite alimentos gordurosos

Tenha dormido pelo menos seis horas na noite anterior

Não consuma bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Não fume pelo menos duas horas antes da doação.

Impedimentos temporários

Gripe ou febre

Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses

Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana

Tatuagem ou acupuntura nos últimos 6 meses

Exposição à situação de risco para a Aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas)

Herpes labial

Teste positivo para covid-19

Impeditivos definitivos