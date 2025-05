Dia D de vacinação aplica mais de 60 mil doses em Porto Alegre

Mais de 55 mil pessoas participaram do Dia D de vacinação contra a gripe no sábado (24), em Porto Alegre. Ao todo, foram aplicadas 62,7 mil doses de imunizantes, sendo 53,5 mil contra influenza, que era a prioridade da ação.

A campanha teve participação de mais de 7 mil idosos , que procuraram as 134 unidades de saúde abertas no sábado.

Balanço do Dia D em Porto Alegre:

Em relação à campanha contra a influenza, pessoas com mais de 60 anos receberam 6.978 doses, as crianças, 3.289, e gestantes 269 doses. Ainda assim, a cobertura contra a gripe está em 47% nos idosos, 25% nas crianças e 15% em gestantes – grupos com maior risco de evolução para casos graves.