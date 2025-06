Sabores atrativos, cheiros agradáveis, embalagens coloridas e lúdicas. Criados para parecerem inofensivos, os cigarros eletrônicos têm preocupado médicos e pesquisadores de saúde. No Rio Grande do Sul, especialistas já observam diferentes tipos de complicações causadas pelo uso dos dispositivos, também chamados de vapes ou pods.

Apesar da oscilação percentual leve, o impacto da popularidade dos vapes é sentido diariamente nos consultórios médicos. Conforme Caroline Freiesleben, pneumologista do Hospital São Lucas da PUCRS, é crescente o número de pacientes com sintomas associados aos dispositivos que buscam atendimento na instituição.

Doença própria

— Essa doença costuma manifestar falta de ar súbita, tosse seca e queda do nível de oxigênio no sangue, o que é muito preocupante. Há descrição de casos de EVALI, inclusive entre pessoas famosas, com danos bastante sérios — explica a médica.

Falsa sensação de segurança

Manuela Cavalcanti, pneumologista da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul (SPTRS), lembra que os cigarros eletrônicos surgiram no início dos anos 2000, apresentados como "alternativas" para o uso do cigarro convencional.