Creatina pura ou adulterada? Veja como fazer o teste do suplemento 

Teste caseiro com iodo pode indicar se há presença de carboidratos na creatina.

O consumo correto de creatina pode ajudar no ganho muscular , enquanto substâncias adulteradas podem representar riscos à saúde.

As creatinas puras possuem o selo Creapure, emitido pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais ( Abenutri ). É a única forma de ter certeza sobre a composição do suplemento , que precisa passar por diversos testes para ganhar a certificação.

O que é a creatina e qual a função do suplemento

É possível suplementar creatina, que é vendida em formato de pó, cápsula ou líquido. Se combinados com uma rotina de exercícios físicos, os aminoácidos podem ajudar no ganho muscular.

— O corpo forma um estoque de creatina fosfato intramuscular e isso permite uma melhor recuperação muscular e também um aumento de força durante as atividades — explica a nutricionista esportiva Giullia Magueta.

Segundo ela, esse aumento de força vai impactar de maneira indireta no aumento da musculatura corporal, na hipertrofia muscular.

Como saber se a creatina é pura ou adulterada

No Brasil, a fiscalização da creatina fica por conta da Abenutri. Todo ano, a instituição divulga laudos técnicos que avaliam a rotulagem e a pureza de diferentes marcas. Substâncias adulteradas costumam ser vendidas por preços muito inferiores aos do restante do mercado, e também podem ter erros na impressão ou grafia dos rótulos. É a Abenutri que emite o selo Creapure.