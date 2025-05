Como diferenciar gripe, resfriado, dengue e covid? Veja sintomas e onde buscar ajuda

Rio Grande do Sul enfrenta cenário de superlotação em estabelecimentos de saúde. André Ávila / Agencia RBS

Um sintoma comum às doenças virais listadas é a febre, além da dor no corpo, conforme Rafaela Mafaciolli, médica infectologista da Santa Casa de Porto Alegre. Diferentemente da gripe, do resfriado e da covid, a dengue não costuma provocar sintomas respiratórios.

Como identificar os sintomas

Pensando na diferenciação dos casos, Zero Hora montou um guia interativo para destacar quais sintomas se relacionam com determinada doença. Abaixo, clique em cima de cada um e entenda onde mais se encaixam.

Gripe

A gripe é normalmente causada pelos vírus influenza A e B. Resulta em quadro de febre alta repentina, forte dor no corpo e tosse. Sinais típicos incluem cansaço, calafrios e sensação de febre. Os sintomas duram de cinco a sete dias — com cansaço que pode persistir por mais tempo.

Resfriado

No resfriado, os agentes virais mais comuns são rinovírus e parainfluenza. Os sintomas são mais leves, como coriza, espirro, congestão nasal, leve dor de garganta, mal-estar, dor no corpo, tosse menos intensa. Raramente causa febre. Em muitos casos, é confundido com rinite alérgica, explica Rafaela Mafaciolli. O quadro dura em torno de três a cinco dias. A chance de evoluir para uma situação mais grave é muito menor do que no quadro gripal.

Covid-19

Já na infecção por covid-19, os sinais podem variar: febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, falta de ar, cansaço. Alguns casos podem ser assintomáticos. Casos leves costumam durar em torno de sete a 10 dias. Um sinal característico e de alerta é a perda do olfato e do paladar, que ainda acontece.

— É muito difícil conseguir, sem consultar e realizar exames, diferenciar uma gripe da covid. Essa é a principal forma — afirma Rafaela.

Dengue

O quadro de dengue é marcado por febre alta, de início repentino; dor de cabeça intensa; dor atrás dos olhos; dor forte no corpo e, principalmente, nas articulações. Após a febre, costumam surgir manchas avermelhadas na pele.

Diferentemente das outras doenças e do que creem alguns pacientes, após a febre, ocorre o momento mais crítico da dengue, durante o qual, por 48 horas, os pacientes devem permanecer alertas.

Trata-se do período em que pode haver progressão para a fase grave, com sangramento (anteriormente chamada de dengue hemorrágica). É muito importante procurar uma emergência em casos de sangramento, inclusive na gengiva e no nariz, alerta a infectologista.

Leia Mais Entenda o que é adenovírus, agente que pode ser causador da hepatite infantil de origem ainda desconhecida

Diversos outros vírus também causam sintomas gripais, como o vírus sincicial respiratório – que pode ser grave para crianças e idosos –, o adenovírus, entre outros, alerta Fabiano Ramos, infectologista e diretor técnico do Hospital São Lucas da PUCRS.

Vacinação é fundamental

Os médicos enfatizam a importância da vacinação, principalmente contra covid-19 e gripe — cuja adesão está muito aquém do esperado no RS e influencia o quadro registrado no Estado. Em Porto Alegre, as mortes por ambas doenças ocorreram entre não vacinados.

— Não é que a vacina vai prevenir a doença, ela diminui o risco de evoluir para quadro grave — explica a médica infectologista da Santa Casa.

A imunização contra outros vírus respiratórios e contra bactérias também é fundamental, acrescenta Fabiano Ramos. Muitas vezes, doenças bacterianas têm a entrada facilitada após infecções virais e levam a um quadro mais grave.

A vacinação contra a dengue — que ainda abrange poucas faixas etárias e tem baixa procura no Sistema Único de Saúde (SUS) — também deve ser realizada.

Emergências devem ser procuradas quando o paciente começa a ter sinais de alerta. André Ávila / Agencia RBS

Quando buscar atendimento médico?

De acordo com Anne Paola Gallas Duarte, médica da emergência clínica do Hospital Mãe de Deus, ao perceber sintomas como febre, tosse persistente e dificuldade para respirar, a pessoa deve procurar atendimento médico o quanto antes para evitar que o quadro se agrave.

Quando o desconforto fica muito intenso e os sinais de alerta preocupantes, é necessário buscar ajuda rapidamente, atendimento oferecido apenas em uma emergência.

Sinais de alerta

Anne Paola Gallas Duarte aponta que a pessoa com sintomas respiratórios deve estar atenta aos chamamos sinais de alerta:

Febre persistente

Piora do quadro de tosse

Percepção de chiado no peito

Muito cansaço

Sensação de falta de ar

Aperto no peito

Mal estar intenso

Tontura

Dificuldade para hidratar-se (por conta de vômitos, por exemplo)

Sonolência (especialmente em idosos)

Em crianças, também é importante cuidar os sinais de desconforto respiratório, como o batimento de asa do nariz (dilatação das narinas ao respirar), a tiragem intercostal (aprofundamento dos espaços entre as costelas durante a inspiração), a cianose (coloração azulada ou acinzentada da pele), além da desidratação.

A médica reforça ainda o cuidado com os pacientes com doenças crônicas, já que eles podem apresentar descompensação de sua doença prévia, como diabetes ou cardiopatia, por exemplo, também precisando de avaliação.

Leia Mais Infográfico mostra as doenças respiratórias que mais internam no RS; clique e veja os dados em sua região

Onde buscar emergências em Porto Alegre

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul:

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Av. Independência, 155 - Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Avenida Ipiranga, 6690 Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Av. Independência, 661 - Bairro Independência segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Praia de Belas (Térreo)

Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Praia de Belas (Térreo) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital DoctorClin Porto Alegre

Endereço: Rua Vicente da Fontoura, 1470 - Bairro Santana

Rua Vicente da Fontoura, 1470 - Bairro Santana Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência.

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar

Endereço: Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião

Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Atendimentos particulares

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados.

7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados. Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade.

* Colaborou: Carolina Dill