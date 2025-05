Com todos os leitos ocupados, pacientes levam até oito horas para atendimento no Hospital de Cachoeirinha

Os moradores de Cachoeirinha , na Região Metropolitana, enfrentam longa espera e dificuldades para o atendimento em saúde. O Hospital Padre Jeremias opera com lotação em todos os leitos adultos nesta quarta-feira (21).

De acordo com a instituição, 30 pacientes estão internados em 28 leitos disponíveis — lotação de 107% . A situação impacta a espera pelo atendimento. Segundo pacientes, a demora é de até oito horas.

— Nas unidades básicas, não tem atendimento médico, a UPA também está difícil e no hospital demora ainda mais. A triagem é rápida, mas o atendimento leva de quatro a oito horas . Se estiver morrendo, tem que segurar na mão de Deus e torcer para ser chamado — diz Janine da Silva Dias, 28 anos, moradora do bairro Vista Alegre.

O hospital é estadual, mas administrado pelo grupo Ana Nery. A instituição é referência para a área de maternidade e pediatria. No entanto, não tem bloco cirúrgico para grandes especialidades e nem Unidade de Terapia Intensiva. Com isso, os casos são encaminhados para Porto Alegre .

De acordo com dados da prefeitura de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira, mais de cem pacientes internados na Capital são moradores de Cachoeirinha.

Especialistas

A falta de especialidade é uma situação que causa incômodo aos pacientes. José Nicolas, morador do município, afirma que, em meses, nunca foi atendido por um médico especialista em coluna:

— Eu venho semanalmente com crises de hérnia de disco. Aplicam injeção e me mandam embora. É sempre um clínico , nunca um especialista. E além disso, tem que esperar muito para ter um atendimento mínimo.

De acordo com a prefeitura, em caso de consultas com especialistas, os pacientes são cadastrados no sistema estadual. Após, é necessário aguardar para ser chamado pelo município de referência.