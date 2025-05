Com superlotação em Porto Alegre, Santa Casa usa área de convênios para emergência SUS

Área de convênios foi adaptada para receber pacientes de emergência SUS na Santa Casa de Porto Alegre. Santa Casa / Divulgação

Para tentar lidar com a superlotação das emergências em Porto Alegre, a Santa Casa de Misericórdia está utilizando uma área de 27 leitos que era destinada a pacientes de convênio e particulares para dar conta da alta demanda de pessoas que buscam o serviço de urgência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança entrou em vigor na semana passada e foi confirmada nesta segunda-feira (26) pelo diretor-geral da Santa Casa, Júlio Matos.

— Nós acabamos fechando uma das nossas unidades de convênios e particulares e estamos utilizando aquela unidade como uma extensão da nossa emergência para poder não deixar estas pessoas em cadeiras, numa situação que, para a Santa Casa, é muito ruim, porque ela sustenta o déficit SUS através dos convênios de particulares — explicou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Matos ressaltou que a extensão serve para "oferecer minimamente uma assistência digna para essas pessoas". Na manhã desta segunda, a emergência SUS da instituição destinada para atendimento adulto contava com 246% de superlotação, recebendo apenas pacientes encaminhados por órgãos públicos. São 69 pacientes para uma estrutura de 28 leitos.

Já a emergência para atendimento particular e convênios, tanto a adulta quanto a pediátrica, está com restrição para casos leves e de menor gravidade em razão da alteração de espaços. Ambas estão com cerca de 90% de lotação.

Quanto ao SUS, o diretor explicou que foi ampliado o quadro de pessoal para suportar 45 pacientes em boxes individualizados, mas também ocupando salas vermelhas, de isolamento, e poltronas reclináveis de medicamentos. Segundo ele, acima desse quantitativo, a estrutura fica comprometida.

— Às vezes (o paciente fica) dois, três dias aguardando a disponibilidade de um leito — afirmou Matos.

O diretor contou que a instituição já suspendeu procedimentos cirúrgicos de maior complexidade que requerem leitos de UTI para recuperação. De acordo com o diretor, na sexta-feira (23), havia 10 pacientes de UTI internados na emergência. Citando o colapso no sistema de saúde da Região Metropolitana, que faz com que muitos pacientes busquem a Capital, Matos reforçou o apelo por urgência de decisões por parte das autoridades.

— É muita tratativa, houve uma combinação do Estado com o município de Porto Alegre de o Estado assumir a área hospitalar de média e alta complexidade. Depois houve um recuo e nós precisamos, nós não podemos ficar no meio-termo, esperando, afinal de contas, quem vai resolver isto. É necessário grandeza dos nossos gestores para sentar, focar nas pessoas em primeiro lugar, afora o contexto político — defendeu.

Assista ao programa na íntegra