Com leitos eletivos ocupados, pacientes ficam internados na emergência do hospital de Viamão

Hospital Viamão, na Região Metropolitana, opera com superlotação nesta sexta-feira (23).

O Hospital Viamão, na Região Metropolitana, opera com superlotação . Nesta sexta-feira (23), os 148 leitos de internação e os 20 de unidade de terapia intensiva (UTI) adulta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados.

A situação afeta diretamente a porta de urgência e emergência da instituição. De acordo com a prefeitura de Viamão, ao menos 30 pacientes estão internados na emergência por falta de leitos eletivos .

Além das salas e quartos lotados, há relatos de pacientes acomodados em macas nos corredores. No entanto, não há informações sobre restrições nos atendimentos.

Referência para Alvorada e Cachoeirinha

O Hospital de Viamão é municipal , mas administrado pelo Instituto Maria Schmitt. A casa de saúde conta com especialidades de média complexidade, como traumatologia, neurologia, cirurgia geral, maternidade e pediatria.

Superlotação na UPA

O cenário de superlotação é encontrado também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Devido à falta de leitos no hospital, pacientes precisam ser internados nos leitos amarelos da unidade.

De acordo com o município, o principal problema é financeiro. A prefeitura afirma que faltam recursos por parte do governo do Estado e que não tem dinheiro em caixa para a ampliação dos serviços.