Com alta procura, emergências pediátricas de Porto Alegre chegam a operar com o dobro da capacidade

Emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre operava com 215% da capacidade nesta terça (27).

As emergências pediátricas do Sistema Único de Saúde (SUS) operam com superlotação em Porto Alegre na manhã desta terça-feira (27). O pior cenário atinge o Hospital de Clínicas, que atendia com 215% da capacidade (28 pacientes em 13 leitos disponíveis) às 9h40min.