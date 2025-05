Colgate retira recurso e Anvisa volta a suspender venda de creme dental

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a suspender , na quarta-feira (30), a comercialização do creme dental Colgate Total Clean Mint . As informações são do portal g1 .

Reações após uso

Nota da Anvisa

O que diz a Colgate

"A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a ANVISA seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias. Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento https://www.colgatepalmolive.com.br/contact-us."