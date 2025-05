"Cigarro de cenoura": alimentos podem ajudar a perder o hábito de fumar?

uliana Diedrich mostra na internet a rotina de "fumar cenoura". TikTok @raquelema / Reprodução

Na tentativa de largar o vício em cigarro, uma gaúcha viralizou no TikTok com um método inusitado: fumar cenoura.

A mulher em questão é Juliana Diedrich, de 32 anos, gerente de bar. No vídeo, que tem cerca de 1 milhão de visualizações, ela mostra que está fazendo "cigarros" de cenoura para ajudar no processo de parar de fumar.

O alimento cortado em tiras e guardado em uma embalagem de plástico acompanham Juliana durante todo o dia, como alternativa para diminuir o uso do cigarro.

— Eu deixo o cigarro em casa e ando com a cenoura. Ainda não parei 100% de fumar, mas estou fumando apenas um cigarro por dia — contou ela.

O conteúdo despertou interesse para o método, que ao contrário dos tratamentos mais conhecidos para o tabagismo, utiliza-se de alimentos.

Mudança de hábitos

Juliana conta que já havia tentado parar de fumar há um ano. Com a enchente de maio e o estresse emocional causado pelo período, desistiu do tratamento.

Agora, o gatilho para largar o tabagismo veio durante uma gripe. Com o aparelho respiratório comprometido, as crises de tosse foram mais intensas e fizeram com que ela decidisse que queria largar o cigarro novamente.

A ideia de consumir cenouras surge a partir do entendimento de Juliana de que seu vício estava mais relacionado a parte comportamental.

— Era mais o hábito de fumar, porque eu trabalho à noite. Depois que tu começa a fumar, o hábito se relaciona a tudo. Depois que eu almoçava, tinha que fumar. Quando eu acordava, bebendo, tinha que fumar. Eu percebi que se eu ficasse sentada e sem fazer nada, era muito pior, eu não ia conseguir controlar (a vontade).

Juliana corta as cenouras em tiras para ajudar no tratamento de tabagismo. Brent Hofacker / stock.adobe.com

Através do alimento, Juliana encontrou uma alternativa para tentar aplacar a vontade de fumar ao longo do dia.

— Eu comecei a simular o hábito de fumar com uma cenoura. Aí eu cortei ela picadinha e levo para cima e para baixo. Sempre que eu tinha vontade de fumar, eu fazia exatamente como um cigarro. Eu ia para a rua, não “fumava” (a cenoura) dentro do trabalho. Eu tinha que fazer todo o teatro. Ir lá para fora e ficar fumando a minha cenoura — relembra Juliana.

De acordo com a pneumologista do Hospital Mãe de Deus e pesquisadora clínica da Reumacenter Liana Corrêa, a mudança de hábitos faz toda a diferença no processo.

— Se o paciente fuma mais quando tem uma festinha e bebe mais, então, ele vai parar de ingerir a bebida alcoólica no final de semana. Se passa um cafezinho e fumar cigarro, ele vai trocar o café por um suco de laranja ou um achocolatado — explica ela.

Questionada sobre a reação das pessoas ao vê-la com palitos de cenoura, Juliana contou que alguns riem, mas acabam se acostumando.

— O chefe de cozinha do bar que eu trabalho inclusive é quem corta as cenouras para mim, eles super incentivam e acham graça. Quando eu saio para o intervalo ou vou em outro bar, as pessoas ficam olhando e meio que se perguntando 'o que é isso?'. Eu explico para todo mundo, e eles dão risada e desejam boa sorte. É primeiro um choque, depois a galera se acostuma a me ver roendo cenoura por aí — brincou.

Hábito comportamental

O uso de cigarros e vapes pode servir para satisfazer necessidades emocionais e comportamentais. picasa / stock.adobe.com

A psicanálise descreve a chamada "fase oral" como um estágio da infância, em que a boca é a principal fonte de prazer e satisfação, e a sucção, a mastigação e a mordida são atividades importantes para o desenvolvimento.

Na vida adulta, refere-se ao desejo inconsciente de manter algo na boca, como mascar chiclete de forma constante e em casos mais avançados, o uso de cigarros e vapes, satisfazendo necessidades emocionais e/ou comportamentais.

No tabagismo, o ato de levar o cigarro à boca, junto ao movimento de aspirar e expelir a fumaça, pode proporcionar uma sensação de conforto e prazer.

Além da dependência química da nicotina, também possui a parte comportamental: colocar o dispositivo na boca.

Alguns alimentos se mostram úteis no combate ao cigarro. Os “palitinhos” de cenouras e de outros diferentes legumes podem servir podem ser aliados.

No entanto, Liana esclarece que a ajuda não está relacionada exatamente ao alimento, mas ao ato de estar com algo na boca, auxiliando na simulação sensorial de fumar.

— Tem paciente que masca cravo, tem paciente que masca gengibre, diferentes palitinhos de legumes. Tudo isso têm sido usado e sugerido —explica a médica.

Repercussão no Tiktok

A gerente de bar criou uma espécie de diário em vídeos, compartilhando relatos diariamente sobre o processo de deixar o cigarro.

O primeiro vídeo foi publicado em 10 de maio conta com quase 1 milhão de visualizações na plataforma.

Não faltaram comentários de incentivo e compartilhando relatos, afirmando que irão adotar a técnica de Juliana.

— A galera curtia e achava legal coisas peculiares, então eu pensei ‘porque não compartilhar essa coisa que é estranha, mas que talvez possa ajudar alguém?’ Se funciona para mim, pode funcionar para outras pessoas — diz ela.

Juliana também contou que recebeu mensagem de uma menina que estava há 10 dias sem fumar, usando a cenoura como apoio.

— É bem bacana. Tem uma galera que volta e conta que está segurando o uso do cigarro ou que vai começar a fazer isso. Que está acompanhando e que pedem para que eu siga postando sobre o meu processo.

Confira o vídeo





Existe um método fácil para parar de fumar?

O melhor tratamento é indicado ao paciente após testagem em score de dependência química. Aleksej / stock.adobe.com

Os tratamentos contra o tabagismo costumam ser feito de forma multidisciplinar entre médicos, nutricionistas e psicólogos.

A médica explica que existem níveis de dependência química e isso determinará o tipo de cuidado no tratamento do paciente.

— Temos o chamado de Fargeström, um score de dependência química. A partir da pontuação, a gente decide como será o tipo de terapia do paciente, se vamos usar terapia medicamentosa, a bupropiona, ou se vamos usar a terapia de reposição de nicotina, que seria o adesivo, goma ou pastilha — explica Liana.

Leia Mais Maus hábitos são os principais responsáveis pelo câncer de boca: veja como se prevenir

A partir dos dados coletados, é possível que os profissionais analisem o nível de dependência do paciente e possam direcioná-lo ao melhor tratamento.

— A parte química, que se precisa a gente usa medicação, mas a parte comportamental, são os hábitos de vida saudáveis. A alimentação é uma peça chave para se conseguir parar de fumar — afirma a médica.

Alimentação balanceada

O tomate, a batata e a berinjela, assim como o tabaco, pertencem à família Solanaceae, e contêm nicotina. Mas dificilmente serviriam para substituir o vício na substância porque a quantidade presente é mínima.

No entanto, a médica explica o benefício de tentar substituir o cigarro por um alimento mais saudável:

— As pessoas acabam ganhando muito peso quando param de fumar. O tabagismo altera muito o olfato, altera o paladar. Então as pessoas também acabam ingerindo menos alimentos. Quando cessa o tabagismo, o paciente volta a ter mais as papilas gustativas. (ingerir legumes em palitos) Acaba sendo uma estratégia muito válida nesse sentido também.

Leia Mais Veja técnicas, dicas e tratamentos para parar de fumar

Dicas para parar de fumar

Algumas ações podem auxiliar para um novo estilo de vida no processo de deixar o cigarro, são elas:

Mudança de hábitos que remetam ao cigarro;

Evitar chimarrão, café, bebidas alcóolicas e outras substâncias que remetam ao uso de cigarro;

Consumir frutas e verduras;

Fazer exercício físico;

Ingerir ao menos 1 litro e meio de água diariamente;

Comer frutas cítricas para absorção de vitamina C.