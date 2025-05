Cidades do RS terão Dia D de vacinação contra a gripe no sábado

O próximo sábado (10) será Dia D de vacinação contra a gripe em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. A prefeitura de Porto Alegre já anunciou que irá realizar ações de imunização neste dia, assim como Bento Gonçalves e Canela , na Serra, e Pelotas , na Região Sul.

A imunização contra a gripe é destinada aos grupos prioritários , como idosos, gestantes e mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, crianças menores de seis anos, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, quilombolas e indígenas.

A aplicação ocorre nas unidades de saúde de cada município, com horários variados (confira abaixo). A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente , garantindo proteção contra os dois tipos de Influenza A (H3N1 e H3N2) e o tipo único da Influenza B .

Porto Alegre

Na Capital, a vacinação no sábado será das 9h às 18h em todas as unidades de saúde . Haverá passe livre nos ônibus de Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 90 mil doses já foram aplicadas na cidade.

Pelotas

Em Pelotas, estarão abertas as Unidades Básicas de Saúde e a Casa da Vacina, na Rua Gonçalves Chaves, 437, no bairro Centro, das 8h às 17h — com exceção das unidades Getúlio Vargas, Salgado Filho, Laranjal, Porto e Centro de Referência da Mulher (Cram) Cram Fragata, que abrem das 9h às 16h.