Chá de espinheira-santa é bom para quê? Veja benefícios e como fazer

O chá é feito com as folhas secas da planta. Uuganbayar / stock.adobe.com; Bruna Saraiva / stock.adobe.com

A espinheira-santa é uma planta nativa do Rio Grande do Sul e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Conhecida também pelos nomes cancorosa e espinheira-divina, essa planta pode ser ingerida de diferentes formas, como na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), a espinheira-santa é uma árvore de pequeno porte, com folhas verdes e com um pequeno fruto de cor vermelha ou amarela. A parte usada para fazer o chá é a folha.

O PIPMF alerta para o risco para gestantes e lactantes, uma vez que há indícios que o uso da espinheira-santa possa causar redução do leite materno. Além disso, é contraindicado para crianças menores de seis anos.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente.

Para que serve o chá de espinheira-santa

O chá de espinheira-santa é considerado antidispéptico. Isso significa que a planta pode servir para combater a dispesia, que é a sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdome. Essa condição pode ser descrita como indigestão, gases ou saciedade precoce e, muitas vezes, é recorrente.

O uso dessa planta é indicado para proteger a mucosa gástrica, membrana que reveste a parede interna do estômago. O chá das folhas de espinheira-santa também é conhecido por ser antiácido, podendo neutralizar a acidez do estômago e reduzir a sensação de azia e indigestão, além de aliviar as dores na região.

Vale ressaltar, porém, que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não podem ser considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá de espinheira-santa

Separar uma colher de sobremesa (10ml/2g) de folhas secas de espinheira-santa Preparar a infusão das folhas em 150ml de água quente Tomar 150ml do infuso logo após o preparo, de três a quatro vezes ao dia