Canoas decreta emergência em saúde por aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

O prefeito de Canoas, Airton Souza, decretou emergência em saúde pública no município a partir desta quarta-feira (21) diante do aumento de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), decorrente do agravamento de doenças respiratórias. Segundo a prefeitura, a emergência é adotada em um cenário de superlotação de serviços do SUS em Canoas e na Região Metropolitana, o que gera risco de desassistência à população.