Após reunião com prefeitos, Estado promete ampliação de recursos para saúde durante Operação Inverno

A secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, anunciou que o Rio Grande do Sul irá ampliar o investimento para a Operação Inverno. A informação foi dada após a reunião com prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) nesta sexta-feira (23). Outras medidas também foram anunciadas.

A decisão ocorre diante do cenário de superlotação em boa parte das cidades. A medida busca aliviar a pressão no sistema e ampliar leitos para desafogar os hospitais.

— Iremos fazer uma proposta de incremento de algum recurso do tesouro do Estado para transferir aos hospitais públicos e filantrópicos para a reabertura de novos leitos . Vimos que mesmo na Região Metropolitana há possibilidade para expansão da rede — explicou Arita.

Durante a reunião, também foi tratada a negociação de um acordo com o Ministério Público para aplicação dos recursos mínimos em saúde. Pela Constituição Federal, o governo é obrigado a aplicar no mínimo 12% da receita no setor. No Rio Grande do Sul, esse percentual é atingido com a contabilização de despesas como a contribuição patronal para o IPE Saúde e outros gastos como aposentadorias e pensões.