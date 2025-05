Após rescisão por dívida, hospital de Sapucaia do Sul assina contrato com nova empresa para administrar emergência

Nesta sexta, o Hospital Getúlio Vargas estava com superlotação de 210% dos leitos de emergência.

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas encaminhou, nesta sexta-feira (16), a assinatura de contrato com a empresa MedEnf, que será responsável pela gestão dos profissionais da área médica que vão trabalhar na emergência do Hospital Getúlio Vargas de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana.