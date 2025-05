Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite; em maio, total chega a seis

De acordo com o portal g1, as marcas La Ventosa e Grego Santorini foram alvo de uma denúncia do Ministério da Agricultura e Pecuária em 2024. As empresas Caxias Comércio de Gêneros Alimentícios — embaladora da La Ventosa — e a Intralogística Distribuidora Concept — que embalava a Grego Santorini, tiveram o CNPJ extinto em novembro de 2023.