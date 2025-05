Anvisa proíbe a venda de duas marcas de azeite; saiba quais são

Em medida publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (20), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e fabricação de duas marcas de azeite: Alonso e Quinta D'Oliveira . Elas foram alvo de denúncias do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Conforme a Anvisa, os produtos de ambas as marcas têm origem desconhecida e não contam com licença sanitária e registro no Ministério da Saúde. O órgão também identificou irregularidades na rotulagem dos azeites e problemas sanitários nas instalações de ambas as marcas.