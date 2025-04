Tendas do Exército para combate à dengue devem começar atendimento até sexta-feira

Com montagem iniciada na semana anterior pelo Exército, as tendas para atendimentos de pacientes com sintomas de dengue ainda não começaram a funcionar em Porto Alegre. Todas as cinco estruturas adicionais já deveriam estar operando nesta segunda-feira (28), conforme prazo anunciado na semana anterior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital, a nova previsão é de que todas estruturas estejam atendendo os primeiros pacientes até esta sexta-feira (2).