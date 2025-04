Tendas do Exército em Porto Alegre começarão a receber pacientes com sintomas de dengue na segunda-feira 

Cinco barracas disponibilizadas pelo Exército para atendimento de pessoas com sintomas de dengue foram montadas nesta sexta-feira (25) junto a unidades de saúde de Porto Alegre. As tendas começarão a funcionar na segunda (28) ao lado dos postos Camaquã, Modelo, Primeiro de Maio, Santa Fé e Timbaúva.

As estruturas funcionarão de acordo com o horário das unidades de saúde. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ainda irá definir onde uma sexta tenda do Exército será alocada.