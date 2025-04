Santa Casa de Rio Grande regulariza escalas de médicos até a próxima semana para evitar paralisação de pronto-socorro 

Médicos da Santa Casa de Rio Grande paralisaram os atendimentos eletivos em 11 de janeiro. Santa Casa de Rio Grande / divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande enviou na tarde desta quinta-feira (3), dentro do prazo previsto, a escala médica dos serviços de Emergência e Urgência da instituição até a próxima semana.

Uma reunião realizada durante a manhã entre o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) e a diretoria do hospital havia estabelecido que a documentação deveria ser enviada até as 16h. Caso contrário, o Cremers iria notificar a Santa Casa para a interdição dos atendimentos de urgência e emergência por 60 dias.

Segundo a Santa Casa (confira nota abaixo), a documentação foi enviada dentro do horário acordado com a escala de profissionais até sexta-feira da próxima semana (11).

O Cremers confirma o envio e afirma que, diante do compromisso de que não haverá falta de plantonistas, a resolução para interdição foi suspensa até a próxima quarta-feira (9). Na data, está prevista uma reunião extraordinária do conselho. Os documentos enviados serão analisados neste período.

A instituição passa por problemas financeiros há anos e está em crise acentuada desde o início de 2025. Os médicos que atendem no local estão em situação de paralisação dos atendimentos eletivos desde 11 de janeiro e em estado demissionário desde 26 de fevereiro.

Os pagamentos aos 80 profissionais que prestam serviço ao hospital estão atrasados desde novembro. Os adiamentos começaram em setembro, com as parcelas daquele mês sendo pagas em fevereiro. Os pagamentos de outubro foram feitos no fim de março.

Leia Mais Lula sanciona lei que permite que mulheres vítimas de violência possam ter reconstrução dentária pelo SUS

A Santa Casa é o único hospital de pronto-socorro que atende o SUS em Rio Grande, cidade com quase 200 mil habitantes. No setor, são 10 leitos de UTI e outros 197 de enfermaria. No complexo, que inclui alas de diferentes especialidades, há um total de 19 leitos de UTI e 281 de enfermaria.

Leia a nota da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande:

"A Santa Casa do Rio Grande comunica que, após reunião com representantes do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), enviou, até as 16h desta quinta-feira (3), conforme acordado, a documentação relacionada à escala médica dos serviços de Emergência e Urgência, com prazo para complementação até a próxima sexta-feira (11).