Reunião entre Estado e prefeitura termina sem prazo para mudança na gestão de serviços de média e alta complexidade da Capital 

A primeira reunião entre o governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre para tratar sobre a troca de gestão dos serviços de saúde de média e alta complexidade terminou sem definições ou prazos . O encontro foi realizado na sede da Secretaria Estadual de Saúde, em Porto Alegre. Uma nova conversa deve ser realizada na próxima semana.

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, uma portaria determinará a montagem de uma comissão de trabalho. Esse grupo será responsável pela busca e estudo das documentações necessárias para a transição da gestão. Todo o processo, segundo ela, terá "muitas etapas".

— Estão em negociação 15 hospitais que hoje quem contrata é o município de Porto Alegre. Nossa proposta será assumir gradativamente a contratualização desses serviços, em especial os de alta complexidade. Afinal, esses serviços não são exclusivos de Porto Alegre, mas sim do Estado do Rio Grande do Sul — explicou a secretária.