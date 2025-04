Prefeitura de Restinga Seca investiga surto de mão-pé-boca em escola rural

A doença se manifesta, geralmente, por meio de febre e lesões características que surgem nas mãos, nos pés e na boca, podendo se estender para outras áreas do corpo.

A prefeitura de Restinga Seca, na região central do Estado, investiga um surto de mão-pé-boca em uma escola do interior do município. Já foram notificados quatro casos somente entre a quinta e sexta-feira (25).