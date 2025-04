Prefeitura avalia transferir HPS de Canoas para o Hospital Universitário

Afetado pela enchente de maio de 2024, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas passa por obras. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

A prefeitura de Canoas pretende transferir o Hospital de Pronto Socorro de Canoas para dentro do Hospital Universitário (HU). A medida é avaliada como alternativa para as dificuldades nos atendimentos e devido ao atraso na reforma do prédio do HPS.

Uma visita técnica será realizada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) na próxima quarta-feira (23). O objetivo é verificar a possibilidade de abertura da porta de entrada de urgência e emergência no HU.

Desde maio do ano passado, a equipe do pronto-socorro atua junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças. As duas instituições dividem a mesma estrutura, pois o prédio do HPS foi totalmente afetado pela enchente histórica e segue em obras.

A previsão inicial de reabertura, que seria no mês de abril, foi adiada para junho. No entanto, segundo o Secretário de Saúde de Canoas, Eduardo Bermudez, isso também não será possível:

— Há atraso na execução do cronograma inicial da obra e, com isso, retenção dos valores pela Caixa Econômica Federal. Estamos em tratativa para resolver, mas o plano B é levar o HPS para o HU.

Na última semana, o prefeito Airton Souza se reuniu a portas fechadas com a secretária Arita Bergmann em busca de ajuda para a crise na saúde. Foram abordados assuntos como a mudança de local do HPS, implementação do sistema de regulação de consultas do Sistema Único de Saúde em até 60 dias e contratos do Hospital Universitário.

Referência

O Hospital de Pronto Socorro é referência para mais de cem municípios, atendendo até 2 milhões de pessoas. Conforme o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), faltam médicos nas escalas e insumos básicos para os atendimentos.

A situação é avaliada pelo conselho e há risco de interdição ética. O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga o cenário da saúde no município.